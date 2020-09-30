حمدان بن محمد: سنفتقد قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء

المصدر: (دبي - البيان)

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم شعب دولة الكويت الشقيقة الصبر والسلوان.

وقال سموه عبر «تويتر»: «السلام والريادة الإنسانية والتقدم والشغف بصناعة مستقبل أفضل للكويت ولمنطقتنا... يرحل عنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. سنفتقد قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء والإنسانية.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلنا في الكويت الصبر والسلوان».

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