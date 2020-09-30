أحمد بن محمد: سيبقى حاضراً في وجداننا

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بخالص العزاء والمواساة إلى آل الصباح الكرام وشعب دولة الكويت الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى آل الصباح الكرام وأهلنا في الكويت ولأمتنا العربية والإسلامية بوفاة أمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح... سيبقى حاضراً في وجداننا. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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