مكتوم بن محمد: فقدنا أمير الخير والأخوة والسلام

المصدر: (دبي - البيان)

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال سموه عبر «تويتر»: «رحل اليوم (أمس) الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ووالدها وحكيمها.. فقدنا برحيله رمزاً من رموز الإنسانية على هذه الأرض.. فقدنا أمير الخير والأخوة والسلام.. نعزي أنفسنا ونعزي الكويت حكومة وشعباً.. ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويجعله في فسيح جناته».

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