نواف الأحمد أميراً للكويت

المصدر: (الكويت - وكالات)

يؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أميراً للكويت، خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، أمس، وذلك وفق ما أعلنه مجلس الوزراء الكويتي.

وشغل الشيخ نواف الأحمد مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه من حكمة وعفة وإخلاص وتفانٍ لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي مساء أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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