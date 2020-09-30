حزن في البحرين على رحيل أمير الإنسانية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

اكتست شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام والبيوت في البحرين بالسواد حزناً على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية بعد سنوات من الحكم الرشيد عرف عنه خلالها بقربه الشديد من المواطن الكويتي، ومناداته الدائمة بالاعتدال والتسامح والانفتاح على الآخر.

ونشر المغردون البحرينيون صوراً للأمير الراحل بالأبيض والأسود، وهي مذيلة بعبارات الرثاء والحزن والدعاء له بالمغفرة والرحمة، حيث كان ذا مكانة كبيرة لدى الشعب البحريني، لتواضعه الجم، ولاهتمامه بالبحرين، ووقفته الدائمة معها في الأزمات.

وغرد وزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قائلاً: «عظم الله أجر الأمه وأجركم يا أهل الكويت وأجرنا جميعاً في والدنا وفقيدنا الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».

بدوره، غرد مستشار ملك البحرين للإعلام نبيل الحمر بقوله: «رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح وعظم الله أجرنا وأجركم يا أهلنا شعب الكويت الشقيق».

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: «نعزي أنفسنا أولاً وشعب الكويت الشقيق وأسرة آل صباح الكرام بهذا المصاب الجلل الذي أصاب الأمتين العربية والإسلامية برحيل أمير العطاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة من العطاء لشعبه وبلده وأمته، ستفتقد البحرين تحديداً عطاء هذا الرجل الحكيم، وستفتقد الأمة حكمة هذا الرجل الذي سيبقى اسمه خالداً في سجل الكبار الراحلين».

وأضاف سلمان: «وقف إلى جانب البحرين في كثير من المواقف، وكان رجلاً يمتلك الخبرة السياسية باعتباره وزيراً للخارجية الكويتية لأربعين عاماً، في أصعب المراحل في التاريخ السياسي العربي، وباعتبار أنه رجل دبلوماسي صاحب سجل سياسي كبير، وظفه في خدمة قضايا شعبه وأمته، وكان بحق رجلاً يدفع بالوحدة العربية، ووحدة الصف، ويدافع عن أوطان العرب في كل المحافل الدولية».

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الملك حمد العالمي للتعايش السلمي صلاح الجودر، بأن أمير الكويت الراحل ترك خلفه إرثاً كبيراً من الخير ومن العمل الدؤوب والمؤثر في بناء الإنسان العربي ونجدته.

وأضاف: «لأنه رجل الإنسانية، اختيرت الكويت العام 2014 كمركز للعمل الإنساني ومنحته الأمم المتحدة لقب قائد العمل الإنساني في حفل أقامته المنظمة الأممية حينها، نحن نتحدث ببساطة عن رجل ذو بصيرة وحكمة ونجدة للآخرين، رجل قاد بحنكة مهمة حل النزاعات وتجاوز الانقسامات في منطقة الشرق الأوسط، وهو كذلك».

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