السميطي يشيد بمشروع تصميم الـ50 عاماً القادمة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي، أن إطلاق مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة للإمارات يمثل نتاجاً طبيعياً لما وصلت إليه الدولة من تطورات ومنجزات في الخمسين عاماً الأولى. ليس هذا فحسب، بل إن القيادة الرشيدة استلهموا روح المشروع من نهج الآباء المؤسسين الذين رأوا في مختلف فئات الشعب ركناً أصيلاً في إرساء أسس الدولة، والانطلاق في رحلة البناء والتعمير.

وقال، إن هذا المشروع يستلزم من كل مواطنة ومواطن مهما تنوعت مواقعنا واختلفت مسؤولياتنا إخلاص العمل، وبذل كل جهد ممكن للمشاركة الفعلية في توفير الزخم الكافي للوطن من أجل الولوج إلى المستقبل بثقة واقتدار.

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