المحطة الأرضية في «أمريكية رأس الخيمة» تستقبل أول إشارة من «مزن سات»

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبلت المحطة الأرضية للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والمخصصة لتتبع القمر الصناعي «مزن سات» أول إشارة من القمر الصناعي الذي تم إطلاقه بنجاح مساء أول من أمس من روسيا.

وتقع المحطة في حرم الجامعة وتم إنشاؤها من قبل طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من أجل تتبع القمر واستقبال البيانات منه وإرسال الأوامر بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار الصناعية الأخرى في المدار، حيث نجحت في استقبال أول إشارة من «مزن سات» أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات في تمام الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وعبر الدكتور عبدالحليم جلاد المشرف على مشروع «مزن سات» في أمريكية رأس الخيمة عن بالغ السرور بنجاح التقاط الإشارة الأولى من القمر أثناء مروره بأجواء الدولة في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تؤكد أولى المعطيات أن القمر يتواجد في ظروف جيدة كما أن البطاريات مشحونة بشكل جيد، وقال: في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته.

وأضاف الدكتور جلاد أن مرور القمر اليوم في أجواء الدولة كان مروراً ناجحاً ونتطلع لمروره غداً مساء من أجل التقاط المزيد من المعلومات والمضي قدماً في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار.

جدير بالذكر أن قمر «مزن سات» تم إطلاقه بنجاح مساء أول من أمس من روسيا على متن الصاروخ «سويوز2» وسيدور القمر حول الأرض في مدار ارتفاعه 565 كيلومتراً في مهمة من المتوقع أن تستمر لثلاث سنوات سيقوم خلالها مختبر الفضاء في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بجمع البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي وتحليلها بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء راعية المشروع والمحطة الأرضية الأخرى بجامعة خليفة.

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