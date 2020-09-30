رئيس الدولة يمنح سفير بولندا وسام الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، روبرت روستيك السفير فوق العادة مفوض جمهورية بولندا، وسام الاستقلال بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقد قلّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، أمس، السفير روستيك الوسام، وأكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع بولندا في شتى المجالات.

وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بمساهمات روستيك في تطوير العلاقات البولندية - الإماراتية والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، متمنّياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

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