حاكم عجمان يطّلع على استراتيجية ومشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية ومشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية التي تنفذها حالياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الذي قدم شرحاً وافياً حول سياسة الوزارة للمرحلة المستقبلية وأهم المشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة.

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