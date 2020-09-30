مذكرة تفاهم بين «زايد للأعمال الخيرية» و«اقتصادية أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى بناء شراكة فعالة بين الطرفين لدعم منظومة استراتيجية مشتركة، والمساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية وتشجيع مبادرات الابتكار، والاستفادة من طاقة الخبرات المتراكمة لدى الطرفين.

وقع المذكرة- عن بعد- عن المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري، مديرها العام، وعن الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة.

وتعد المذكرة ثمرة تعاون وتنسيق في العديد من مجالات العمل الخيري والإنساني، من أجل تعزيز هذه الشراكة لمد جسور التواصل العملي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في أوجه الخير لتحقيق النتائج عالية الجودة، كما تقضي المذكرة بتبادل الخبرات، والرأي والمشورة لدعم ومساندة أنشطة الأعمال الخيرية لدى الطرفين.

وتتركز أهم نتائج العمل الخيري في التعاون المشترك لتصريف البضائع المضبوطة في الأسواق والصادر بحقها أحكام مصادرة أو متصالح عليها لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وهي الصالحة للاستخدام المباشر أو بعد تعديلها، وبذلك يمكن التبرع بها إلى الجهات المستهدفة من المؤسسة، ضمن برامجها المتعددة لرفع المعاناة عن الأفراد والمجتمعات الأكثر حاجة لها.

وقال ابن كردوس: إن المؤسسة، ودائرة التنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، ويمثلان ملحمة العطاء التي رسم منهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صاحب وقف المؤسسة، طيب الله ثراه، ونحن نسير على أثره وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وبتعليمات مباشرة ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.

وأضاف أن المذكرة تؤكد القيم النبيلة، التي تميز سائر أبناء الإمارات، وأهداف كل الإدارات والدوائر في الدولة، التي انطبعت على حب العمل الخيري والإنساني، وهي تجتمع على هذا الهدف على اختلاف تخصصاتها وأعمالها، لأنها تؤمن بأن العطاء هو من أسس المسؤولية الاجتماعية، موجهاً الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية وموظفيها لحرصهم على التعاون والتنسيق لدعم مسيرة الخير والعطاء في الدولة.

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