«التقنية العليا» تستعرض تجربتها في «بلوك تشين» خلال مؤتمر عالمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

استعرض الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا تجربة الكليات الرائدة في تطبيق تقنية «بلوك تشين» ونجاحها في تحويل 155 ألف وثيقة تخرج إلى منصة بلوك تشين ما يمثل نموذجاً عالمياً متميزاً في استثمار هذه التقنية.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس كمتحدث رئيس في جلسة ضمن مؤتمر بلوك تشين العالمي الذي عقد بدبي بحضور أكثر من 100 من الخبراء والمهتمين وأصحاب الأعمال والشركات الناشئة. وأشار إلى أن هذا العدد من الشهادات يرتبط بنحو 89500 مؤهل علمي ما بين شهادات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والتي منحتها الكليات لنحو 66 ألف خريج وخريجة من عام 1992 وحتى اليوم.

وتطرق الشامسي إلى دور الكليات في قيادة عملية تحول رقمية مؤسسية على جميع المستويات الأكاديمية والإدارية بالشراكة مع بلوك تشين ومؤسسات أخرى عالمية وهو التحول الذي تستفيد منه الكليات والطلبة والخريجون وجهات العمل.

وأوضح أنه أصبح بالإمكان استخراج وثائق التخرج من مؤهلات علمية وسجل درجات وغيرها من الشهادات عبر منصة بلوك تشين كما يمكن لجهات العمل التحقق من صحة الشهادات وموثوقيتها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لكليات التقنية العليا.

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