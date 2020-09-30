«مؤتمر جامعة محمد بن راشد للطب» ينطلق غداً

المصدر: (دبي - البيان)

ينطلق غداً مؤتمر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للتعليم الطبي 2020، والذي يقام عن بعد على مدار 3 أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم الطبي ضمن الكادر الأكاديمي في الجامعة ومن جامعات أخرى محلية وعالمية في سنغافورة وأستراليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة فاعلة من طلبة كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويأتي المؤتمر، الذي يقام للعام الثاني على التوالي، انسجاماً مع رؤية الجامعة في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية، وتماشياً مع قيم الجامعة المتمثلة في التواصل والتميز والعطاء، لتسليط الضوء على التحديات والفرص في تعليم وتدريب الجيل القادم من أطباء المستقبل، لا سيما في ظل تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وسيشهد المؤتمر مشاركة خاصة من الأستاذة الدكتورة كاثرين بورسيكوت، العميد المشارك للتقييم والتطوير في كلية ديوك الطبية التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية (Duke-NUS Medical School)، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التعليم الطبي، حيث شاركت في تحسين عمليات التقييم في كليات الطب في باريس ولندن وفي جامعة كامبريدج وجامعة سانت جورج في لندن، وكلية لي كونغ تشيان للطب في سنغافورة، إضافة إلى الأستاذة الدكتورة كلير آن كانينغ، الأستاذ المساعد في التقييم والتطوير في كلية ديوك الطبية التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، التي تقدم العديد من ورش عمل عن عملية التقييم بما في ذلك وضع المعايير والتخطيط لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سنغافورة الوطنية.

ويحصل المشاركون في نهاية المؤتمر على ساعات تعليم طبي مستمر معتمدة لحضور اليوم الثاني من المؤتمر.

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