«إسلامية الوطني» تناقش خطة عملها بشأن «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أول من أمس، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، منهجية وخطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مقررة اللجنة، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة إن اللجنة استعرضت مستجدات خطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، واطلعت على الاستفسارات المتعلقة بمحاور الموضوع محل النقاش، والتي سترسلها اللجنة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للحصول على ردود بشأنها.

وأضاف أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» حول الموضوع، بحيث تكون مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والمتعاملين مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتعرف إلى التحديات والصعوبات التي تواجههم.

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