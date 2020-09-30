54 مخالفة لمنشآت بدبي لم تلتزم بالاحترازات الوقائية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

حررت اقتصادية دبي وبلدية دبي 54 مخالفة و87 تنبيهاً لمنشآت لم تلتزم بالتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، فيما أغلقت بلدية دبي مطعمين وصالوناً ومركز لياقة، إضافة إلى كافيتيرياتين.

ونفذ مفتشو البلدية 2540 زيارة رقابية على المؤسسات، أمس وتم مخالفة 44 مؤسسة وتوجيه 76 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 95%، فيما بلغ عدد عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2414 مؤسسة.

تفتيش ميداني

بدورها نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 664 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».

وتم خلال الجولات مخالفة 10 منشآت تجارية، 8 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، واثنتين لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل 6 محال تجزئة في عدد من مراكز التسوق، إلى جانب مخالفة 4 صالات كمال أجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في منطقة ند الحمر.

كما تم التنبيه على 11 منشأة أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 643 منشأة.

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