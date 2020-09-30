«تاكسي دبي»: إقبال على خدمة الأيدي الأمينة رغم تحديات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة تاكسي دبي أن خدمة «الأيدي الأمينة» شهدت إقبالاً جيداً من قِبل المتعاملين رغم الأجواء التي يعيشها العالم والدولة جراء تداعيات «كوفيد 19»، وذلك لما تتميز به من خصوصية وراحة وأمان في التنقل لفئات الأطفال وكبار المواطنين والمقيمين والسيدات وطلبة المدارس.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: إن خدمة «الأيدي الأمينة» التي دُشنت سنة 2011، بهدف توفير الخصوصية والراحة التي يحتاجها المتعاملون في تنقلاتهم، ونتيجة لهذه المزايا فقد شهدت الخدمة إقبالاً بالرغم من أجواء انتشار فيروس كورونا، خاصة أننا نحرص على توفر جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء من ناحية تعقيم المركبة أو من جانب السائق والسائقة بما يضمن الحفاظ على سلامة المتعاملين، الأمر الذي أعطى ثقة كبيرة في الاستفادة من هذه الخدمة، موضحاً أن المؤسسة أبرمت 400 عقد للخدمة خلال عام 2019، تراوحت ما بين نقل السيدات، والأطفال، الطلاب، وكبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الهمم، على شكل تعاقدي، سواء كان أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً مع إمكانية اختيار السائق الخاص المفضل لدى المتعامل من سائقي وسائقات المؤسسة، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بالسائق القائم على الخدمة من قِبل المتعامل دون تغيير طوال فترة التعاقد.

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