بلدية دبي تنظم حملة تفتيشية على 313 مؤسسة تعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظّم قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، حملة رقابية ميدانية على 313 مؤسسة تعليمية في دبي حكومية وخاصة، للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية، وشملت الحملة 206 مدارس خاصة و53 مدرسة حكومية و54 جامعة.

وأفاد سلطان طاهر مدير قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، لـ«البيان» التي رافقت أحد فرق التفتيش في جولة ميدانية، بأن القسم ينفذ حملة تفتيشية على المؤسسات التعليمية مع كل بداية فصل دراسي ويتم خلال عمليات الرقابة الميدانية التأكد من تغليف الأطعمة والتباعد بين الطلبة والتزام المقاصف المدرسية كافة الاشتراطات الوقائية التي حددتها البلدية في ظل جائحة كوفيد 19 والتي تضمن سلامة الطلبة.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المدارس ملتزمة الإجراءات الوقائية ومعظم الأطعمة والوجبات الغذائية يتم توصيلها من سيارة المورد إلى الطالب مباشرة من دون الحاجة لدخولها في المقصف المدرسي، مشيراً إلى أن عمليات تحضير الوجبات الغذائية التي تتم داخل المدرسة قليلة جيداً، وفي الغالب يتم توصيلها للطالب مغلفة ومعلبة جاهزة.

وأشار إلى أن فرق التفتيش رصدت ملاحظات طفيفة وخالفت مدرستين لعدم وجود مشرف صحي وفق الأمر المحلي لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

متابعة

وذكر أن البلدية تطلق حملة رقابية مع كل فصل دراسي بهدف متابعة المقاصف المدرسية على مدار العام الدراسي للتأكد من تطبيق كافة إجراءات الرقابة حيث يتم العمل على قدم وساق لضمان اتباع كافة المقاصف المدرسية سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة بدبي الأنظمة والإجراءات التي تنظم عملية توفير المواد الغذائية للطلبة في كافة مدارس مدينة دبي.

وشدد سلطان الطاهر، على الجهود التي تبذلها البلدية وقسم التفتيش الغذائي في سبيل ضمان توفير بيئة غذائية صحية وسليمة في كافة مقاصف المدينة في المدارس الحكومية والخاصة.

رقابة

وأشار الطاهر إلى أن عملية الرقابة على المقاصف المدرسية تختلف بدورها في المدارس الحكومية عن عملية الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة، إذ تقوم المدارس الحكومية بالتنسيق والتعامل مع شركات غذائية معتمدة لتوفير المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، أما المدارس الخاصة فيتم اعتماد شركات غذائية، إضافة إلى تحضير بعض الأطعمة الغذائية داخل مطبخ المدرسة، ما يستلزم رقابة مختلفة على هذه المطابخ تتشابه مع أنظمة الرقابة على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزام هذه المطابخ الشروط المعتمدة، وأهمها أنه يجب على المدارس التعاقد مع شركات تموين مرخصة بإمارة دبي لتوريد المواد الغذائية لها، والتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الصحية وعدم وجود أي مخالفات عالية الخطورة خلال آخر تفتيش، مثل الحفظ الحراري للمؤسسة أثناء العرض بالمدرسة وخلال النقل أيضاً، ووجود مشرف صحي معتمد من البلدية، والنظافة العامة، وعدم وجود آثار للحشرات والقوارض، وسيارات نقل الأغذية التي تنقل الأغذية من المصدر إلى المدارس يجب أن تكون معتمدة من بلدية دبي إدارة سلامة الغذاء، وتوفر مساحة كافية بالمؤسسة على أن تكون درجة التقييم لآخر زيارة لا تقل عن جيد جداً (B) مع ضرورة الحصول على التصريح من قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإدارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز