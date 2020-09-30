سعيد الطاير: قيادتنا حريصة على الاستثمار في أبناء الوطن

المصدر: (دبي- البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاق مشروع المستكشف القمري إماراتي الصنع «راشد»، والذي يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، استمراراً لنهج المغفور لهما بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والوالد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في تمكين الشباب وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز، حتى باتت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة والسبّاقة في مجال علوم وتقنيات الفضاء».

وأضاف: «الإنجازات غير المسبوقة على مستوى الوطن العربي التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الفضاء خلال أقل من سنتين، بدءاً من إطلاق «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%؛ وذهاب رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية؛ والإطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، وصولاً إلى المشاركة في استكشاف القمر دليل على نجاح استراتيجية الدولة في التأسيس لقطاع علوم وتكنولوجيا متطور .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز