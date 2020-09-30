«صحة دبي» تتوسع في فحوصات «كوفيد 19» بـ 3 مراكز جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، إضافة 3 مراكز جديدة لمراكز فحوصات «كورونا» (كوفيد 19)، وذلك بعد افتتاح مراكز: مجلس الراشدية، ومجلس ميناء الحمرية، ومجلس ميناء جميرا (1)، ليكون هناك 5 مراكز متخصصة في فحوصات «كورونا» من بينها اثنان في (النادي الأهلي، ونادي النصر)، بجانب مراكزها الأخرى المتوفرة في مستشفياتها وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

صرحت بذلك الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، حيث أوضحت أن المراكز الثلاثة الجديدة بدأت بالفعل في العمل اعتباراً من اليوم، وأنه بإمكان أفراد المجتمع التوجه إليها لإجراء فحوصات (PCR)، بعد إجراء التسجيل اللازم وتحديد موعد الفحص من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم المجاني (800342).

وذكرت أن المراكز الجديدة تم تجهيزها في وقت قياسي، وفق أعلى الاشتراطات وأفضل البروتوكولات العالمية، وهي تعمل طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساء، بطاقة استيعابية تصل إلى 550 فحصاً يومياً لكل مركز.

وقالت الخاجة: إن التوسع في نطاق الفحوصات المخبرية لـ(كوفيد 19)، يأتي حرصاً من الهيئة على الوصول بهذه الخدمة المهمة إلى الناس في كل مكان في دبي، إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص على الجميع، وخصوصاً في المناطق السكنية عالية الكثافة.

كما لفتت في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لمكافحة الجائحة العالمية والحد من مخاطرها، وتوفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع، وذلك عن طريق الخطوات الوقائية الاستباقية التي تنفذها، والتي تشمل عمليات التوسع في الفحوصات المخبرية لفيروس «كورونا».

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي تمكنت من رفع الطاقة الاستيعابية للفحوصات في بداية (كوفيد 19) من أعداد بسيطة محدودة، لتصل قدرة القطاع الصحي (الحكومي والخاص)، في دبي الآن لأكثر من 78 ألف فحص في اليوم، وهو ما يعد من المؤشرات المهمة لقياس كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض التي تمتلكها دبي.

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