«مورو» و«دبي الذكية» يتعاونان لتسريع التحول الرقمي الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» - المملوك بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي - عن تعاونه مع دبي الذكية لإضافة فرع جديد لشبكة المعلومات الحكومية في «مورو»، وذلك لتسريع مبادرات التحول الرقمي لدى الجهات التابعة لحكومة دبي وإتاحة الفرصة للاستفادة من أحدث الخدمات الرقمية.

وتعد شبكة المعلومات الحكومية هي البنية التحتية للتواصل الشبكي الداخلي، والتي تمثل العمود الفقري لتبادل المعلومات بين الجهات التابعة لحكومة دبي، حيث تشكل هذه الشبكة الحجر الأساسي للبنية التحتية الإلكترونية التي تربط النظم الحكومية معاً، وبالتالي تساهم في سرعة نقل المعلومات ومعالجة البيانات وتتسم الشبكة بالمتانة والأمن واستخدام تقنيات التواصل المتطورة ومتعددة الخدمات.

وتجسيداً للتطور الرقمي في دبي وتطبيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، فقد وقع الطرفان على بنود هذا التعاون رقمياً عن طريق الهوية الرقمية الوطنية الآمنة التي تعكس الواقع الرقمي المتطور في دبي والإمارات بوجه عام.

تنسيق

وقال المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «مورو»: يساهم هذا التنسيق مع دبي الذكية في توفير خدمات رقمية متطورة للجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث يعتبر تدشين شبكة المعلومات الحكومية في «مورو» خطوة لتلبية احتياجات الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، كما يتيح ذلك لمختلف مؤسسات حكومة دبي الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها «مورو» دون الحاجة لأي تكاليف إضافية في خطوط الاتصال.

وأضاف تقود دبي التغيير نحو تبني التقنيات الجديدة لتحقق الصدارة في الابتكار، مما سيساهم في تسريع تحقيقها للأهداف الرقمية واستشراف المستقبل لتكون المدينة الرائدة عالمياً بحلول العام 2021.

بيانات

من جهته، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: تواكب الشراكة بين دبي الذكية ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتسريع تنفيذ رؤية دبي 2021 في تحويل الإمارة إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض.

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