«كليفلاند كلينك»: «كوفيد 19» يفاقم الإصابة بأمراض القلب

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

أكد الدكتور وائل المحميد استشاري طب القلب والأوعية الدموية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، عضو مجلس إدارة الجمعية الإماراتية لأمراض القلب أن فيروس (كوفيد 19) قد يفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب ما يحدثه من تخثّر في الدم أحياناً، فيصيب المريض بجلطات في الرئتين أو الدماغ أو التهاب في عضلة القلب وتؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة.

وأشار الدكتور المحميد إلى أن أكثر الناس تضرراً بالفيروس هم مرضى ضغط الدم والسمنة المفرطة والقلب والشرايين، لافتاً إلى دراسة أوروبية حديثة أثبتت أن 50% من وفيات «كورونا» في أحد المستشفيات كانوا يعانون من فرط ضغط الدم المرتفع، موضحاً أن نسبة الجلطات والذبحات الصدرية انخفضت في المستشفيات منذ انتشار فيروس «كورونا» بنسبة 30% حول العالم، لأن المصابين يموتون في المنازل أو في أقسام الطوارئ.

ونصح الدكتور المحميد أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة الفحوصات والتحاليل الدورية والاستمرار في أخذ أدويتهم وعدم الخوف من الإصابة بالفيروس عند زيارة المستشفيات أو المراكز الصحية.

كما حذر الدكتور وائل المحميد المدخنين من الاستمرار في التدخين خصوصاً في فترة «كورونا»، لأن دخان السجائر يساعد فيروس (كوفيد 19) في اختراق الرئتين بسهولة، ولا يترك مجالاً لعمل مناعة الجسم وطرد الفيروس.

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