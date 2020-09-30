دور محوري لـ«أبوظبي للزراعة» في استدامة إنتاج الغذاء وتقليل الهدر

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دورها المحوري في استدامة منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج، وتقليل الفاقد والهدر من المنتجات الغذائية، من خلال الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت الغذائية والقطاع الزراعي، وتنفيذ العديد من الحملات الإرشادية والتوعوية للمستهلكين، وحثهم على اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة وترشيد الاستهلاك، للحفاظ على الغذاء وتقليل الهدر وضمان استدامة الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، الذي يصادف يوم 29 سبتمبر من كل عام: «إن تشريعات السلامة الغذائية تعد واحدة من أهم ركائز استراتيجيات الحد من فقد وهدر الغذاء الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، حيث تساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية».

تشريعات

وأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حزمة من التشريعات في ما يخص السلامة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية، كما أصدرت أدلة توضيحية للمنشآت الغذائية تشرح التشريعات بصورة مبسطة وسهلة وأدلة الممارسات الزراعية الجيدة، والتي من شأنها تقليل الفقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل وتتبع التشريعات الصادرة عن الهيئة نهج تحليل المخاطر.

36 دليلاً

وأصدرت الهيئة مؤخراً 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد، تغطي 41 محصولاً إيماناً منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر المهمة في مراحل الإنتاج وركناً مهماً في منظومة الأمن الغذائي.

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