بلدية دبي:محطة متنقلة لمعالجة المخلفات الطبية

المصدر: دبي- وائل نعيم

استحدثت بلدية دبي مؤخراً محطة متنقلة لمعالجة كل أنواع النفايات الطبية المعدية، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 كيلوغرام في الساعة، وذلك تحقيقاً لرؤيتها ببناء مدينة سعيدة ومستدامة، بما يلبي ترجمة محاورها وأهدافها الاستراتيجية بالعمل على استدامة بيئة المدينة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية السليمة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومواكبة لآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة معالجة النفايات الطبية.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي: «إن هذه المحطة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتم حرق النفايات الطبية فيها على درجات حرارة عالية تتراوح بين 1050-1200 درجة مئوية، بما يضمن المعالجة الكلية لها، كما يتم معالجة الغازات العادمة الناتجة عن المعالجة من خلال نظام تنقية متكامل للحفاظ على جودة الهواء في البيئة المحيطة».

إجراءات وقائية

وأضاف: «استطاعت بلدية دبي من خلال هذه المحرقة المتنقلة معالجة 165 طناً من النفايات الطبية منذ بداية شهر يونيو وحتى سبتمبر، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع هذه الأنواع من النفايات من قبل مختصين في مجال معالجة النفايات الخطرة، ويتم اتباع جميع وسائل السلامة والحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ استلام هذه النفايات وحتى معالجتها».

وتابع: «منذ وصول شحنات النفايات الطبية إلى الموقع، يتم تعقيمها بأفضل المواد المعقمة الصديقة للبيئة، والمعتمدة في منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة، ثمّ يجري تخزينها في وحدات تبريد مخصصة لذلك لحين حرقها، ويتم إجراء التعقيم والفحوصات اليومية للعاملين في المحطة».

مواصفات

وأوضح سيفائي: «تعد هذه التقنيات والتي تستخدم أنظمة معالجة حرارية من أكثر الطرق أماناً لمعالجة النفايات الطبية، بما يضمن التخلص السليم منها، لافتاً إلى أن المحطة أظهرت خلال فترة التشغيل الأولية كفاءة عالية في التشغيل والمعالجة، ما ستعزّز بدورها نظام عمل محطات المعالجة المركزية في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة، وستكون داعماً لها في أوقات صيانتها أو في حال توافر كميات أكبر من النفايات الطبية بالشكل الذي يفوق طاقتها الاستيعابية».

تطوير

أكد المهندس عبد المجيد سيفائي أن بلدية دبي وضمن خططها المستقبلية القريبة تسعى إلى تطوير أنظمتها الخاصة بمعالجة النفايات الطبية، من خلال فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتصميم وتشغيل وصيانة محطة جديدة ومتكاملة لمعالجة كل أنواع النفايات الطبية.

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