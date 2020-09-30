بلدية أبوظبي تنظم مبادرة «الوقاية أولاً»

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع فريق ياس التطوعي، مبادرة بعنوان «الوقاية أولاً»، لتوعية زوار ومرتادي الحدائق والشواطئ في أبوظبي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي المتواصلة للحد من تفشي الفيروس.

وتضمنت المبادرة توزيع الكمامات على زوار الحدائق والشواطئ، هذا بالإضافة إلى توعية الجمهور بالحفاظ على مسافة أمان بين الأشخاص لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتجنب التجمعات للحفاظ على السلامة العامة لجميع أفراد المجتمع.

وتكثف بلدية مدينة أبوظبي حملاتها التوعوية بشأن فيروس كورونا في كافة مناطق جزيرة أبوظبي وضواحيها للحد من انتشاره، حيث نفذت البلدية مؤخراً عدداً من الحملات التوعوية بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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