«الشرطة السياحية» تنظم فعالية توعوية لموظفي «فنادق إعمار»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فعالية توعوية لـ96 من موظفي مجموعة فنادق إعمار بحضور العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، وأحمد مبارك المدير التنفيذي للأمن والتشريفات في مجموعة إعمار.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على التواصل مع فنادق إمارة دبي وتعريفها بالخدمات الشرطية، وبمتابعة من اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وكرمت مجموعة فنادق إعمار في نهاية الفعالية التوعوية القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشرطة السياحية على جهودها الاستثنائية في التوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب تقديمها معلومات مهمة حول تطبيقات شرطة دبي الذكية للموظفين وآلية التواصل مع شرطة دبي، فيما سلم العقيد الكتبي شهادات تقدير إلى إدارة مجموعة إعمار.

دعم

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، أن الفعالية تأتي ضمن مبادرة «شكراً لكم» الهادفة إلى دعم جهود العاملين في الفنادق في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وشكرهم على التحضيرات الاستثنائية الهادفة إلى استقبال السياح والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكافة المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار العقيد الكتبي إلى أن شرطة دبي قدمت خلال الفعالية شرحاً حول خدمة «عين الشرطة» وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور من مستخدمي تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

«أبحر بأمان»

أكد العقيد الدكتور مبارك الكتبي أن الفعالية تضمنت أيضاً التوعية بتطبيق «أبحر بأمان» الخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها، والذي يُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوق بها للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي.

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