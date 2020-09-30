«زايد العليا» تتعاون لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم في المجال الزراعي

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع شركة «إيليت أجرو الإمارات» إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي وإنتاج وتسويق الخضراوات والفواكه الطازجة في إمارة أبوظبي بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما لدمج أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة في سوق العمل بالمجال الزراعي من خلال مبادرة «فرصتي».

وتسعى مبادرة «فرصتي» لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دمج أصحاب الهمم في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة لهم في هذا المجال.

وقع مذكرة التفاهم - عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد - عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة.. وعن شركة «إيليت أجرو الإمارات» ظافر راشد القاسمي المدير العام للشركة بحضور عدد من قيادات مؤسسة زايد العليا.

وبموجب المذكرة توفر «إيليت أجرو الإمارات» في مبادرة «فرصتي» فرص التدريب العملي على الأعمال الزراعية لأصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا مدة ستة أشهر من خلال توفير الشركة مساحات أراضٍ بمزارعها الخاصة لتحقيق هذا الغرض بهدف توظيفهم لديها.

وقال عبدالله الحميدان إن إيليت أجرو الإمارات شركة عريقة في مجال الاستثمار الزراعي ولديها خبرة واسعة في إدارة المزارع سواء التقليدية أو التي تقوم على نظم الزراعة الحديثة ولذا فإن مؤسسة زايد العليا تنظر بإيجابية وتفاؤل لمستقبل التعاون مع الشركة في المشاريع الزراعية وتعزيز جهود تمكين ودمج أصحاب الهمم التي تستفيد من هذه المذكرة.

من جهته قال ظافر القاسمي: «نفخر في إيليت أجرو الإمارات بشراكاتنا الرائدة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الحكومي ومساهماتنا المجتمعية لتعزيز الخطط والبرامج الوطنية الرامية لتحسين نوعية وجودة الحياة للمجتمع بشكل عام وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم بشكل خاص ومنحهم الخبرات والمهارات اللازمة لإدماجهم في قطاع العمل وإرساء بيئة مهنية آمنة لهم في المجال الزراعي».

زيارة

قال ناصر محمد الأحبابي رئيس قسم التأهيل الزراعي بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إنه جرى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم تنظيم زيارة لأسر وأولياء أمور الطلاب أصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالبرنامج التدريبي إلى مزرعة الفوعة التابعة لشركة «أيليت أجرو» للاطلاع على المزرعة.

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