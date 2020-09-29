منصور بن زايد ينعى أمير الكويت

المصدر: وام

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.

وفيما يلي النص :

" ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله، نتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة، لآل الصباح الكرام، ولشعب وقيادة دولة الكويت الشقيقة في وفاة الوالد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الذي برحيله يفقد الخليج أميرًا حكيمًا، وقامةً كبيرةً، وقائدًا تاريخيًا، ورمزاً شامخاً، ورجل توافق وتعايش وتسامح وسلام، كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، ودعم قضايا أمتيه العربية والإسلامية.

لقد كان الشيخ المغفور له، من مؤسسي العمل الخليجي المشترك والمؤمنين به، وأسهم بإخلاص مع إخوانه القادة الخليجيين في بناء صرح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوية بنيانه وتعزيز مسيرته.

ونحن على ثقة في قدرة شعب دولة الكويت وقيادته الحكيمة على تجاوز هذا المصاب الجلل والسير على نهج المغفور له، الذي ستظل أعمال ومواقفه، خالدةً في ذاكرة الأجيال، تستمد منها القوة والمنعة.

نبتهل إلى المولى عز وجل، أن يتغمد الوالد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون " .

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