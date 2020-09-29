شرطة أبوظبي تتعامل مع 204 حالات توقف قلب رئوي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعاملت شرطة ابوظبي مع 204 حالات توقف قلب رئوي وذلك عبر تدخلات سيارات الإسعاف لحالات توقف القلب الرئوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في بيان لها بمناسبة ليوم العالمي للقلب أنه يشكل فرصة لرفع مستويات الوعي لدى أفراد المجتمع حول أمراض القلب ونشر هذه الثقافة على نطاق واسع ضمن تكامل العمل المؤسسي والمجتمعي.

ويحتفل العالم في 29 من سبتمبر في كل عام باليوم العالمي للقلب من أجل توحيد وتعزيز الجهود الدولية في التوعية ورعاية المرضى والحفاظ على صحة القلب ويوضح الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة عليها.

وقال العميد زايد محمد الهاجري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة إن المديرية تواكب أحدث المستجدات العلمية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي، وتهتم بتزويد خدمات الإسعاف بالمعدات المتطورة وتأهيل الطاقم الطبي العامل بمركبات الإسعاف بآخر مستجدات علوم الإسعاف من أجل توفير أعلى المعايير الطبية المعتمدة عالميا في مجال الإسعاف مما يزيد من فرص بقاء المصاب على قيد الحياة ويساهم في تحسين حالته و تجنب المضاعفات.

وأوضح أن التوعية التي تقدمها المديرية للجمهور بإشراف الفريق الطبي المؤهل تركز على دور أفراد المجتمع في تمييز علامات الأمراض القلبية وطرق تقييم حالة المصاب واتخاذ الإسعافات الأولية الضرورية وكيفية استخدام جهاز مزيل الرجفان الآلي لحالات الإنعاش القلبي والذي تم توفيره في العديد من المؤسسات والمرافق العامة وتم تدريب العديد من أفراد المجتمع على استخدامه.

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