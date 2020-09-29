حاكم الفجيرة ينعى أمير الكويت

المصدر: وام

نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية، داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: "برحيل فقيدنا الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذي كان له بصمات خالدة ومواقف شجاعة في المنطقة العربية والعالم وقد كان الراحل قائدا من طراز رفيع قدم الكثير لشعبه وأمته وأسهم مع إخوانه قادة دول الخليج العربي في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

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