حاكم عجمان ينعى أمير الكويت

المصدر: وام

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببالغ الحزن والأسف أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.. داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم عجمان البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه.

وإن ديوان حاكم عجمان إذ يشارك الكويت الشقيقة بأحزانها على هذا المصاب الجلل يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق.. ويتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وقد قرر الديوان إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام خلالها اعتباراً من اليوم.. إنا لله وانا إليه راجعون.

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