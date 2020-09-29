عودة مسابقات النشاط الرياضي في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

استعرض د. الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية بعض الإحصائيات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية في الإمارات خلال فترة أسبوعين امتدت من 1 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وجاءت مخالفة عدم لبس الكمام كأكثر مخالفة تم رصدها، تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسوح به في السيارة الواحدة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخيراً التجمعات العشوائية.

وجاءت الجنسية الآسيوية كأكثر جنسية مخالفة بنسبة 81%، تليها الجنسية العربية بنسبة 19%.

وتم رصد أكثر المخالفات في إمارة دبي، تليها أبوظبي، ومن ثم الشارقة، وعجمان، وإمارة الفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة.

وأعلن الظاهري عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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