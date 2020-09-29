تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كوفيد-19

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، اكتشاف 6,643 حالة إيجابية من إجمالي 668,377 فحص في الفترة 23 سبتمبر الجاري وحتى اليوم، أي ما يعادل 1% من إجمالي الفحوصات، ومقارنة بمعدل 0.8% للأسبوع الذي سبقه.

وأوضح د. الحمادي في استعراض للإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام في الدولة، أن نسبة الذكور 62% من إجمالي الحالات المكتشفة، والإناث 38%، و58% من الحالات المكتشفة تتراوح أعمارها ما بين 25 إلى 44 عاماً.

وأشار إلى ارتفاع معدل الوفيات خلال 7 أيام من 0.1% إلى 0.3%، والذي يعتبر أقل من 1٪ بينما بلغ معدل الوفيات في مختلف دول العالم ما نسبته 8٪.

وأكد أن المُخالط القريب هو الشخص الذي خالط شخص مصاب تأكدت إصابته بفايروس كورونا، بحيث كانت المسافة بينهم تقل عن مترين، ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة. وتكون المخالطة قد حصلت يومين قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وفي حالة عدم ظهور الأعراض على المصاب، تحتسب المخالطة يومين قبل إجراء الفحص للشخص المصاب.

من جهته أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما استعرض د. الظاهري بعض الإحصائيات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية في الإمارات خلال فترة أسبوعين امتدت من 1 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وجاءت مخالفة عدم لبس الكمام كأكثر مخالفة تم رصدها، تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسوح به في السيارة الواحدة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخيراً التجمعات العشوائية.

وجاءت الجنسية الآسيوية كأكثر جنسية مخالفة بنسبة 81%، تليها الجنسية العربية بنسبة 19%.

وتم رصد أكثر المخالفات في إمارة دبي، تليها أبوظبي، ومن ثم الشارقة، وعجمان، وإمارة الفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة.

وأعلن الظاهري عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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