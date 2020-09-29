حمدان بن محمد ينعى أمير العطاء والإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله. الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.. مشيراً سموه إلى أن الأمة قد فقدت قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء والإنسانية.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": السلام والريادة الإنسانية والتقدم والشغف بصناعة مستقبل أفضل للكويت ولمنطقتنا.. يرحل عنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. سنفتقد قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء والإنسانية...نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلنا في الكويت الصبر والسلوان.

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