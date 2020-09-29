«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق تحدي «خطوات وردية» على مدى أكتوبر

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف عنه عن إطلاق تحدي «خطوات وردية» ضمن مبادرة «مسيرة لنحيا الرياضية» العالمية، وذلك خلال الفترة بين 1 و31 أكتوبر المقبل.

ووجهت الجمعية الدعوة للأفراد والشركات في الدولة للمشاركة في التحدي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وجمع التبرعات لتوفير العلاج لمرضى السرطان الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليفه، حيث يتوجب على المشاركين السير 8000 خطوة يومياً سواء في منازلهم أو في أماكن عملهم بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المفروضة خلال الوقت الراهن، وذلك للمساهمة في الوصول إلى 20 مليون خطوة مع نهاية التحدي.

وقال بدر الجعيدي مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان إن الجمعية تسعى من خلال تحدي (خطوات وردية) إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي للوقاية من مختلف أنواع السرطانات، وتعزيز تفاعلهم ومشاركتهم في جمع التبرعات، بما يدعم أهداف الجمعية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم.

ودعا الجعيدي المواطنين والمقيمين سواء من الأفراد أو الشركات في الدولة إلى الانضمام إلى هذا التحدي لتحسين صحتهم والمساهمة في النشاطات الخيرية للجمعية.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «أكتوبر الوردي» الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يهدف لنشر الوعي حول أسباب هذا المرض والتعريف بأعراضه وطرق الكشف المبكر عنه والوقاية منه.

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