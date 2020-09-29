محمد بن زايد ينعى الشيخ صباح الأحمد

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله. الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد.. رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال.. خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق."

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