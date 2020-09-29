جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية تطلق حملة توعوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة توعوية الخاصة بقلوب الأجنة تزامناً مع يوم العالمي للقلب الذي صادف أمس، وهي مبادرة تستهدف كافة شرائح المجتمع بشكل عام والفئة المستهدفة بشكل خاص من النساء والأفراد الذين يعانون من تحديات تشوهات القلب الخلقية.

تهدف الحملة التي تقام هذا العام تحت شعار «انشر القلب.... لينبض» إلى زيادة الوعي العام وتعزيز التدابير الوقائية للحد من الإصابة بأمراض القلب الخلقية وتعزيز معرفة أفراد المجتمع حول الأمراض الخلقية في القلب والعوامل المؤدية لتشوهات قلب الأجنة الخلقية وتثقيف المجتمع بشأن أمراض القلب الخلقية كمرض مدى الحياة وتحسين نوعية وجودة الحياة، وتمكين جميع الأشخاص الذين يعانون من تحديات أمراض القلب الخلقية من عيش أفضل حياة ممكنة تساهم بابتعاث الأمل لهم للتعايش مع المرض.

وتتضمن الحملة عدة مبادرات مجتمعية وتشمل سلسلة من المحاضرات التثقيفية الافتراضية حول سبل الوقاية من أمراض القلب الخلقية والعوامل المؤدية لتشوهات خلقية في القلب والتركيز على مضاعفات أمراض القلب الخلقية، كما تم نشر رسائل توعوية لبعض موظفي الجهات الحكومية في الدولة والمجتمع ككل، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيزهم للمشاركة في الحملة بنشر صورة القلب بكافة الطرق بغرض ضمان توصيل الرسالة لغالبية شرائح وفئات المجتمع.

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