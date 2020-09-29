محمد بن راشد ينعى أمير الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه للشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله.

وقال سموه في حسابه على تويتر: "رحم الله أب الكويت الحاني.. وقلب الخليج النابض.. وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت.. ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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