الإمارات تسجل 995 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ و المخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 98,412 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93,090 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 416 حالة.

و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة ايضا عن شفاء 1,076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز