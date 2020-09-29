بلدية دبي تخالف 44 مؤسسة وتوجه 76 تنبيهاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مطعمين وصالون ومركز لياقة، إضافة إلى كافيترياتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 28 سبتمبر الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2540 زيارة رقابية على المؤسسات، وتم مخالفة 44 مؤسسة وتوجيه 76 تنبيهاً.

وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 95%، فيما بلغ عدد عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2414 مؤسسة.

جولات تفتيشية

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية التي يتم تنفيذها خلال التفتيش على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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