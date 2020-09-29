شرطة أبوظبي تتأهل لمواصفة دولية في التعامل مع مسرح الجريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت إدارة مسرح الجريمة بشرطة أبوظبي بالاستعداد مع إدارة الاعتماد الوطني الإماراتي ( ENAS) في المواصفة الدولية (IEC ISO -17025:2017) بمجال رفع العينات والأدلة من مسارح الجريمة، بحضور العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وأوضح العقيد سالم خليفة الدرعي أن هذا التوجه يأتي ضمن الاهتمام بجودة أعمال إدارة مسرح الجريمة الميدانية في مجال الحفاظ على مسرح الجريمة بمستوى عالي من الاحترافية والحيادية والسرية.

وأشار إلى أن ملف الطلب الخاص بالمواصفة يتضمن جميع المتطلبات وتوفير الموارد وتقديم الدعم اللازم لفريق المواصفة.

وذكرت الدكتورة رحاب فرج العامري أن الإدارة بدأت بعمليات التدقيق والمراجعة بناءًا على طلب إدارة مسرح الجريمة واختيارها نظام إدارة ( ENAS) كجهة وطنية معتمدة مانحة للاعتماد.

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