«مزن سات» ينطلق بنجاح في رحلة ملهمة

المصدر: أبوظبي ــ وام

انطلق القمر الاصطناعي «مزن سات» على متن الصاروخ «سويوز» بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، إلى مداره في رحلته العلمية لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر «مزن سات» ضمن خطط برنامج التعليم الفضائي بالجامعات التابع لوكالة الإمارات للفضاء والهادف إلى تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة وتطوير الكوادر الوطنية الشابة وتشجيعهم على العمل في قطاع الفضاء من خلال توفير فرصة فريدة للطلبة لتحويل المعرفة النظرية المكتسبة إلى ممارسة وتطبيق عملي مدعوم بتجارب ملهمة من أبرز المهندسين وخبراء هندسة الفضاء في الدولة.

وسيتولى فريق من طلبة الدراسات العليا في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها «مزن سات».

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