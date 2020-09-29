وزارة الدفاع تعلن عن تشكيل مجلس الشباب

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل «مجلس شباب وزارة الدفاع»، وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن، ودعم الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي على تحقيق تطلعاته وتوظيف كامل إمكانياته، وتعزيز الروح الريادية لديه، وجعله نموذجاً يحتذى به في التأثير الإيجابي حول العالم.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال استقباله أعضاء مجلس شباب وزارة الدفاع - على دعم الوزارة لتبني المبادرات الوطنية ومن ضمنها (مجالس الشباب) لتطوير منظومة العمل الشبابي، باعتبار الشباب هم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالدولة.

ووجه معاليه المجلس بالعمل على تطوير السياسات والبرامج التي تمكن فئة الشباب من المشاركة الفاعلة في منظومة العمل المؤسسي بالوزارة، وطرح الأفكار المبتكرة، وتوظيف القدرات لحل جميع التحديات، وتبادل الخبرات والتجارب مع المجالس الشبابية بالدولة.

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