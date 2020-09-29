150 درهماً رسوم فحص «كورونا» في دبي1

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تخفيض رسوم الفحص المخبري «بي سي آر» لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، لتصبح 150 درهماً، بدلاً من 250 درهماً، بدءاً من اليوم. وأصدرت الهيئة تعميماً مالياً بشأن اعتماد ثمن الفحص المخبري لـ«كوفيد 19»، نص على تعديل ثمن الفحوصات المخبرية لمسحة الأنف «PCR» لتصبح 150 درهماً.

ودعت الهيئة الوحدات التنظيمية والموظفين المعنيين بالهيئة إلى ضرورة اتخاذ اللازم، وبشكل فوري والتقيد التام بتحصيل الثمن الجديد المعتمد للفحص المخبري، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم 29 سبتمبر الجاري. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

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