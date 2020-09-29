بلدية الشارقة تباشر إخلاء «القادسية» من العزّاب

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من العزاب والعمال والمخالفين الذين يقيمون في مناطق مخصصة للعائلات، باشرت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بإشعار القاطنين من العمال والعزاب بإخلاء المنطقة فوراً.

وقامت البلدية صباح أمس بحضور مديرها العام ثابت الطريفي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وممثلين عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومساعدي مدير عام البلدية ولفيف من المسؤولين، بجولة في منطقة القادسية للوقوف على سير أعمال الإخلاء والاستماع لملاحظات السيدة صاحبة الملاحظة في برنامج «الخط المباشر» حول وجود عمال يقيمون في المنطقة وهي غير مخصصة لهم، والالتقاء بمجموعة من العائلات القاطنة في ذات المنطقة للاستماع لملاحظاتها واستفساراتها.

وأكد الطريفي أن البلدية بدأت منذ أول من أمس بالتنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وشكلت فرق عمل، لعمل مسح كامل للمنطقة وحصر أعداد المساكن المخالفة والتي يقطنها عمال وعزّاب.

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