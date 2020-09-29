راشد بن حميد: القيادة تؤمن بأن الإنسان أساس التطوير

المصدر: ‏‏عجمان: أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ‏أن القيادة الحكيمة في دولتنا الرائدة تؤمن دوماً بأهمية الإنسان، وتعتبره أساس التطوير وجوهر التغيير، فمشروع ‏تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات يمنح أبناء الوطن والمقيمين في كنفه فرصة رسم الواقع المنشود، والذي يأملون بأن يعيشه أبناؤهم، ‏متمتعين بخدمات مثالية، ومقومات رفاهية، وسعادة دائمة.

وأعرب عن فخره بالمبادرات النوعية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعنى بإشراك كل فرد في المجتمع بالمشاريع البناءة، ‏مؤكداً أن كل فرد يعيش في كنف الدولة يشعر بالانتماء لأرضها، ويحرص على تقديم الأفضل لرفعتها، والمحافظة على صدارتها بين الأمم.

‏وأضاف: دولتنا قدمت خلال السنوات الماضية أفضل النماذج المشرفة، وصدرت للعالم كله الإنجازات المتتالية، والتي تعد ‏ثماراً للأفكار النيرة، التي قدمها الأجداد، آملين بأن تكون واقعاً، فأصبحت بدعم من القيادة الحكيمة حاضراً مشرقاً نعيشه، موضحاً ‏أننا نسعى اليوم للسير على النهج ذاته، ومواصلة المسيرة وشحذ الهمم والأفكار، التي تبلور شكل المستقبل، وتضع قواعد الحياة السعيدة.

وأكد أن فكرة إنشاء منصة رقمية لجمع الأفكار هي مبادرة مبتكرة، تفتح آفاق الإبداع والتفكير الإيجابي، وسنعمل أفراداً وجهات ومؤسسات للتعاون المتبادل وعقد الجلسات والنقاشات، التي تهدف إلى التحسين والتغيير المنشود في كل المجالات.

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