مريم المهيري: خطوة رائدة لمستقبل الدولة وازدهار الأجيال

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة رائدة، تعكس رؤية سموه الحكيمة نحو استشراف المستقبل واستمرار مسيرة التقدم والتطور، لضمان ازدهار الأجيال القادمة.

وقالت معاليها: «يعكس المشروع حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من رأس المال البشري، الذي يمثل أغلى ثروات الوطن، وذلك من خلال تعزيز مساهمتهم في رسم مستقبل الخمسين عاماً المقبلة للدولة. تواجه الإمارات والعالم العديد من التحديات في كل المجالات، ومن ضمنها الأمن الغذائي والمائي، ونحن بحاجة للعديد من الأفكار المبتكرة في هذا الصدد، خصوصاً من فئة الشباب المبدعين، من أجل التغلب على تلك التحديات».

منصة

وأضافت معاليها: «نتطلع إلى مناقشة العديد من الأفكار الطموحة والملهمة في تطوير أمننا الغذائي والمائي، خلال الفترة المقبلة من خلال منصة المشروع، ونحن على ثقة بقدرة الشباب وكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على المساهمة بأفكارهم وخبراتهم ورؤاهم في التنمية الشاملة في دولة الإمارات».

ودعت معاليها كل أفراد المجتمع إلى المشاركة في صناعة مستقبل الإمارات، من خلال مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة أن مساهمتهم سوف تعود بالنفع والخير على حياتهم وحياة الأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز