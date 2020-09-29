المحكمة العقارية في محاكم دبي تعقد عصفاً لتطوير المهام

المصدر: ( دبي - البيان)

عقدت المحكمة العقارية في محاكم دبي جلسة عصف ذهني ترأسها القاضي سالم القايدي رئيس المحكمة العقارية في محاكم دبي، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخطة التشغيلية والأهداف الاستراتيجية للمحكمة، عبر إعداد مبادرات تحسينية للسنوات القادمة وبرنامج تواصل والذي يتكون من سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتطويرية مع المعنيين في عمل وتطوير الأداء العام في المحكمة العقارية، وعقدت جلسة العصف الذهني الأولى مع الشركاء والفئات المعنية والمرتبطة بعمل المحاكم العقارية بعنوان مناقشة فرص التحسين والتنسيق العام مع الشركاء.

وناقش رئيس المحكمة مع الحضور المحاور الأساسية لفرص التحسين المتعلقة بالمسببات القضائية وملاحظات عامة على قضايا المطورين.

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