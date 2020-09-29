المصدر: (دبي– البيان)

أعلنت مواصلات الإمارات، تقديم خدمات النقل الحكومي، عبر مواقعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، لـ 54 متعاملاً من الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك عبر أسطول مركبات يضم 2041 مركبة متنوعة، يقودها 1,393 سائقاً مؤهلاً، لتقديم خدمات النقل، وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة والراحة، لتحقيق سعادة المنقولين.

وأفاد عبد الغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات، بأن الشركة تحرص على تقديم خدمات نوعية لمتعامليها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، وفق العقود المبرمة معهم، عبر أنواع مختلفة من المركبات، تتناسب مع احتياجاتهم باختلاف استخداماتها، ومنها المركبات الخفيفة والثقيلة ومركبات متخصصة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف، ونقل الموتى والعيادات المتنقلة لصالح القطاع الصحي في الدولة.

وكشف عبد الغفار أن مكتب كبار المتعاملين، قد أبرم وجدد 25 عقداً لمدد متفاوتة، تمتد إلى أربع سنوات، مع نخبة من المتعاملين في القطاع الحكومي منذ بداية العام الحالي 2020، وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تم خلال تلك الفترة، التعاقد مع 6 جهات حكومية اتحادية، لتوفير خدمات النقل الحكومي، وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، وبتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير، وذلك من خلال 2,041 مركبةً، و1,393 سائقاً، و53 مشرفة.

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