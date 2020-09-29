سيف الشامسي: مرحلة متقدمة في مسيرة التنمية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن القيادة الرشيدة للدولة دأبت منذ قيام الاتحاد على وضع الخطط والبرامج الحكومية المستقبلية الكفيلة بضمان بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين، ليشكل مرحلة متقدمة في مسيرة التنمية والتطور التي سعت إليها الإمارات منذ التأسيس، لتعزيز ريادتها، وتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

استراتيجية

وقال إن الاستعداد للخمسين تعد الاستراتيجية الواضحة للدولة بالتحول من مرحلة الاعتماد على النفط، إلى بناء اقتصاد قوي متنوع ومستدام، يرتكز على العلم والمعرفة، وتقوده كفاءات مواطنة، ضمن خريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بمواصفات تقاد وتُدار بوعي، وفق رؤية بعيدة المدى يشترك فيها كافة المواطنين، تسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، وتقدم رسائل إيجابية للعالم، إثر تبني أفضل التجارب والممارسات النابعة من استراتيجية وطنية لتعزيز القوة الناعمة للدولة.

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