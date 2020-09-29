«كهرباء دبي» تنظم ورشة بشأن استراتيجية التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تفاعلية افتراضية، بالتعاون مع شركة «آرثر دي ليتل» إحدى أكبر الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، حول استراتيجية التحول الرقمي وتحدياته ومبادئ استراتيجيات الأعمال الرقمية، وأفضل سبل الانتقال من الطرق التقليدية إلى الطرق المبتكرة في المؤسسات الكبرى.

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وبمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي في الهيئة، استعرض البروفيسور روبرت أوستن، أستاذ سابق في جامعة هارفرد متخصص في تقنيات الأعمال واستراتيجيات التحول الرقمي، خلال الورشة مجموعة من تجارب التحول الرقمي في كبرى الشركات العالمية، لتسليط الضوء على الدروس المستقاة، وأنجح الممارسات والخبرات العالمية في مجال التحول الرقمي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير: «التزام الهيئة بتعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية المنسجمة مع أهداف الهيئة ضمن مبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات، عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وأشار معاليه إلى أن ريادة الهيئة في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي جعلها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم».

وأضاف معالي الطاير: «نعمل من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وتوفير مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

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