إعفاء المركبات الكهربائية المرخصة في دبي من تعرفة المواقف لعامين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة تقضي بإعفاء المركبات الكهربائية المرخصة من قبلها في إمارة دبي من دفع تعرفة المواقف العامة لعامين، بدءاً من أول يوليو الماضي، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية دبي للتنقل الأخضر .

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: «إن المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة سابقة في عام 2018 بتمييز عدد من المواقف الموزعة على أماكن متفرقة بدبي وتخصيصها للمركبات الكهربائية فقط، موضحة أن المبادرة تدعم العمل على زيادة جودة الهواء والحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مفهوم الاستدامة، إلى جانب تحفيز الجمهور على اقتناء هذه المركبات، وأن 1803 مركبات كهربائية مُرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ستستفيد من هذه المبادرة، والإعفاء لا يسري على أي مركبات كهربائية مُرخصة من الإمارات الأخرى أو غير مسجلة في دبي، وآلية التعرف إلى المركبات المستهدفة يكون بشكل تلقائي، حيث يتم إدخال رقم لوحة المركبة عند التدقيق المروري من جانب مفتشي رقابة المواقف للتأكد من دفع التعرفة من عدمها، ومن ثم يظهر للمفتش المركبة المعفاة من التعرفة».

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